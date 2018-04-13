Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 апреля: 2 685,6899 руб/1 г золота и 33,2300/1 г серебра
13 апреля 2018
ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 685,6899 руб.
- 1 грамм серебра - 33,2300 руб.
- 1 грамм платины - 1 847,8000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 905,6700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
84,9599 р. (3,07%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8900 р. (2,61%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
69,7400 р. (3,64%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
61,3000 р. (3,12%).
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