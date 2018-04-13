Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 апреля: 2 685,6899 руб/1 г золота и 33,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 685,6899 руб.

1 грамм серебра - 33,2300 руб.

1 грамм платины - 1 847,8000 руб.

1 грамм палладия - 1 905,6700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,9599 р. (3,07%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8900 р. (2,61%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,7400 р. (3,64%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,3000 р. (3,12%) .

dims

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