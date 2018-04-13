Комментарии

Стартует сезон отчетов: ожидаем роста S&P500 до 2675 п.

13 апреля 2018

Фондовые индексы США в четверг шли вверх с открытия торгов и через полчаса после старта основной сессии прибавляли более 1%. S&P500 закрылся в плюсе на 0,83%. Квартальный отчет BlackRock помог котировкам компаний финансового сектора. Технологический сектор также выглядел лучше рынка. Исключением стали акции Facebook, которые немного скорректировались после двухдневного роста.

Доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам благодаря распродаже евро из-за достаточно «голубиного» тона протоколов ЕЦБ. В паре с евро доллар вырос с $1,2366 до $1,2326.

Акции Zuora Inc. (NYSE: ZUO) накануне удачно дебютировали на NYSE: торговля ими началась на 43% выше первоначальной цены публичного размещения. Компания провела IPO по цене в $14 за бумагу, что выше заявленного ранее диапазона в $11–13. С момента открытия акции поставщика программного обеспечения для сервисов подписки продавались в диапазоне от $19,12 до $20,94 и сейчас на 49% превышают цену размещения. 

Отсутствие новостей по Сирии позволило фондовым площадкам восстановиться. Заявление Дональда Трампа о том, что конкретных сроков нанесения военного удара по Дамаску нет, рынок расценил как возможность мирного урегулирования ситуации. Риторика президента в отношении внешнеторговой политики также дает надежду на положительный исход конфликта. Готовится новое соглашение по НАФТА, также США могут вернуться в Транстихоокеанское партнерство. К тому же сегодня стартует сезон отчетов, который обещает стать драйвером роста для рынков. Мы считаем, что к закрытию основной сессии 13 апреля S&P500 поднимется на 0,4%, до 2675 пунктов. 
Сегодня до открытия торгов отчитываются сразу три крупных банка: JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. Ожидается, что благодаря повышению экономической активности в США в 1-м квартале и стимулирующему эффекту налоговой реформы отчетность будет сильной. На этом фоне вполне вероятен рост акций этих компаний в пределах 1%.

Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»


/ СИА /
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