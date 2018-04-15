Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 апреля: 2 648,0500 руб/1 г золота и 32,6000/1 г серебра

15 апреля 2018
ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 648,0500 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,6000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 842,7300 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 931,6000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6399 р. (1,40%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,90%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0700 р. (0,27%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,9300 р. (1,36%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспертное мнение
Как найти «доходное место» для торговли?
Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше
Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги