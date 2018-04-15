Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 апреля: 2 648,0500 руб/1 г золота и 32,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 648,0500 руб.

1 грамм серебра - 32,6000 руб.

1 грамм платины - 1 842,7300 руб.

1 грамм палладия - 1 931,6000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6399 р. (1,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,90%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0700 р. (0,27%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,9300 р. (1,36%) .

dims

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/ СИА /

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