Снижение акций RusAl прекратится до выхода новых негативных новостей

Акции RusAl упали на 28% на Гонконгской бирже.



На торгах на Московской бирже акции тоже в первые минуты сильно просели, но к середине дня падение составляет около 5,5%. Пока не выйдет новых негативных новостей по RusAl, я дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в Норильском Никеле, на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает.

При необходимости, получит поддержку от Правительства. Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных. Это хороший сигнал. Волатильность на рынках падает. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя, я полагаю, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее 2-й половины мая.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»