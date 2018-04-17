Снижение акций RusAl прекратится до выхода новых негативных новостей
17 апреля 2018
Акции RusAl упали на 28% на Гонконгской бирже
На торгах на Московской бирже акции тоже в первые минуты сильно просели, но к середине дня падение составляет около 5,5%. Пока не выйдет новых негативных новостей по RusAl, я дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в Норильском Никеле, на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает. При необходимости, получит поддержку от Правительства. Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных. Это хороший сигнал. Волатильность на рынках падает. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя, я полагаю, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее 2-й половины мая.
Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»
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