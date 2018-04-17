Комментарии

Снижение акций RusAl прекратится до выхода новых негативных новостей

17 апреля 2018

Акции RusAl упали на 28% на Гонконгской бирже

На торгах на Московской бирже акции тоже в первые минуты сильно просели, но к середине дня падение составляет около 5,5%. Пока не выйдет новых негативных новостей по RusAl, я дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в Норильском Никеле, на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает. При необходимости, получит поддержку от Правительства. Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных. Это хороший сигнал. Волатильность на рынках падает. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя, я полагаю, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее 2-й половины мая.


Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»
 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ББФ-2018 . Байкал Бизнес Форум, Иркутск, 17-18 мая 2018 года
Лучшие цитаты Байкал Бизнес Форума
«Байкал Бизнес Форум» пройдет в Иркутской области 17-18 мая
Байкал Бизнес Форум - 2018. Существует ли универсальная формула успеха для бизнеса?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги