Наблюдательный совет ВТБ дал рекомендации по увеличению дивидендов по обыкновенным акциям почти в три раза

16 апреля 2018 года Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,00345 рубля на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля.

Таким образом, миноритарные акционеры ВТБ смогут получить почти в три раза больше дивидендов, чем в 2016 году, по итогам которого размер дивидендов на обыкновенную акцию составлял 0,00117 рубля. Общий объем средств, который планируется направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, составит 44 759 117 915,11 рублей против 15 163 833 364,69 рублей в прошлом году.

Также Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов:

по привилегированным акциям первого типа в размере 11 804 188 555,41 рублей, или порядка 0,000551 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

по привилегированным акциям второго типа в размере 16 952 578 170,61 рублей, или порядка 0,00551 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Дивидендные выплаты по каждому типу акций по итогам 2017 года рассчитаны на основе принципа выравнивания доходностей по всем трем типам акций банка. Дивидендная доходность по каждому типу акций составляет 5,51%. Доходность по обыкновенным акциям рассчитана, исходя из средней цены за 2017 год.

В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 73% от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ за 2017 год, которая составила 101,3 млрд рублей, или 61% от консолидированной прибыли группы ВТБ по МСФО, которая составила 120,1 млрд рублей. Всего за 2017 год банк направит на дивиденды 73,5 млрд рублей, в то время как по итогам 2016 года этот показатель составил 62,3 млрд руб.

Одновременно Наблюдательный совет ВТБ предложил годовому Общему собранию акционеров банка утвердить 4 июня 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.

Заместитель Президента — Председателя правления банка ВТБ Герберт Моос отметил: «В этом году мы уравняли доходность по всем типам акций, что позволило нам значительно увеличить выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. Таким образом, доход наших миноритарных акционеров вырастет практически втрое по сравнению с прошлым годом. Уверен, что такая дивидендная политика будет способствовать росту привлекательности ценных бумаг банка».