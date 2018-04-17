Ситуация на мировых рынках начинает несколько выправляться

Ситуация на мировых рынках начинает несколько выправляться: геополитика отходит на второй план, а на первый – выходят новости с сезона корпоративной отчетности и статистика. Вчера американский фондовый рынок продемонстрировал рост – поддержку оказали как финотчетность Bank of America и ожидания неплохих данных от Netflix (оправдавшиеся после окончания торговой сессии в США) и UnitedHealth (выйдет сегодня), так и данные по розничным продажам в стране, оказавшиеся лучше ожиданий.

Неплохо смотрелись товарные рынки: нефть Brent несколько откатилась, но удержала отметку в 71 долл./барр., сильно смотрелись ключевые промышленные металлы, прибавившие 1,2%-5,2% в ожидании блока данным по КНР. После субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии и заявлений стран Запада, что агрессия носила разовый характер, ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе перешла в политическую фазу, что успокоило рынки. Кроме того, решения руководства Великобритании и Франции в отсутствие явных доказательств предпринять силовые действия было подвернуто критике в парламентах этих стран, что также снижает вероятность новых военных ударов стран Запада. В настоящий момент эксперты ОЗХО ждут допуска в город Дума. Россия по-прежнему настаивает на том, что официальные сирийские власти непричастны к инциденту, - представитель России при ОЗХО даже пригрозил, как сообщает ТАСС, привести участников «постановочных съемок «Белых касок»». В этой связи новых антироссийских санкций объявлено не было, что заметно улучшило настроения участников российских финансовых рынков вечером.

Мы расцениваем сложившуюся ситуацию на мировых рынках как в целом неплохую: отсутствие негатива из Сирии и с американо-китайского торгового фронта и фокусирование рынков на преимущественно позитивный поток корпоративных новостей из США формируют условия для подъема рынков акций. Статистика из КНР носит, скорее, нейтральный характер: ВВП (6,8% г/г) и розничные продажи в стране (10,1%) – лучше ожиданий, пром. производство (6,0% г/г) – чуть слабее, что, впрочем, связано с сезонными факторами. Сегодня в центре внимание, помимо финотчетности, пром. производство в США.

Ввиду нереализовавшихся санкционных рисков и корпновостей (ВТБ анонсировал высокие дивиденды, неплохая финотчетность и позитивные изменения див. политики Северстали) индекс МосБиржи сегодня способен вернуться выше зоны 2150-2170 пунктов, выступающей, по нашему мнению, важным уровнем поддержки. Из ключевых значимых событий дня – НабСовет Сбербанка, который обсудит дивиденды за 2017 г.).



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

