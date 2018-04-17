Комментарии

Северсталь будет направлять $300–350 млн свободного денежного потока на дивиденды

17 апреля 2018

Северсталь представила финансовые результаты за 1 квартал 2018 года. Выручка компании почти не изменилась по сравнению с 4-м кварталом, что объясняется разнонаправленной динамикой цен и объемов отгруженной продукции. В то же время показатель EBITDA сократился на 6,4% вследствие опережающего роста операционных затрат. Тем не менее рентабельность EBITDA остается на высоком уровне 3,25%, что является хорошим показателям для горнорудной компании.

Чистый долг компании сократился до $785 млн. Дивиденд превысил наши ожидания, несмотря на сокращение свободного денежного потока. Из-за низкой долговой нагрузки Северсталь, возможно, будет выплачивать самые высокие дивиденды относительно акционерной стоимости среди компаний сектора на протяжении минимум полутора-двух лет. Реакция рынка на отчетность позитивная.

Акции Северстали преодолели падение, связанное с общей ситуацией на фондовых площадках. Я ожидаю, что выручка компании будет составлять порядка $2150–2200 млн в квартал, рентабельность EBITDA сохранится на уровне 31–32%. Сдержать рост расходов на внутреннем рынке, скорее всего, не удастся. Однако вследствие низкой долговой нагрузки на дивиденды будут направлять порядка $300–350 млн свободного денежного потока. Итоговую доходность годового дивиденда можно оценить в районе 10–13%, что является, пожалуй, лучшим результатом в секторе. Акции можно рекомендовать в портфель консервативным инвесторам.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


/ СИА /
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