Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 апреля: 2 691,9299 руб/1 г золота и 33,2400/1 г серебра
17 апреля 2018
ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 691,9299 руб.
- 1 грамм серебра - 33,2400 руб.
- 1 грамм платины - 1 862,1600 руб.
- 1 грамм палладия - 1 978,3000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,8800 р. (1,66%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6400 р. (1,96%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,4300 р. (1,05%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
46,7000 р. (2,42%).
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