Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 апреля: 2 691,9299 руб/1 г золота и 33,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 691,9299 руб.

1 грамм серебра - 33,2400 руб.

1 грамм платины - 1 862,1600 руб.

1 грамм палладия - 1 978,3000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,8800 р. (1,66%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (1,96%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4300 р. (1,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,7000 р. (2,42%) .

dims

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/ СИА /

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