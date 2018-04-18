Конъюнктура мировых рынков благоприятствует росту российского рынка акций

Ситуация на мировых рынках в середине недели остается благоприятной ввиду снятия ключевых геополитических рисков с текущей повестки дня и ввиду положительного новостного фона с сезона отчетности в США, ключевой рыночной темы апреля. Вчера американский фондовый рынок продолжил повышение (S&P500 вернулся выше 2700 пунктов), ведомый акциями IT- и потребсектора на фоне сильной отчетности Netflix и новостей по Amazon (Верховный суд США не готов дать отдельным штатам право собирать налоги с online-ритэйлеров по месту продаж), а также финансовыми результатами и прогнозами UnitedHealth. Старт сезона квартальной отчетности в США весьма успешен, поддерживая позитивные ожидания и, как следствие спрос на акции: согласно консенсусу Reuters, прибыли компаний, входящих в расчет S&P500, по итогам сезона отчетности вырастут на 18,6%. Поддержку рынку США и доллару оказала и статистика, указывающая на очень хорошее состояние американской экономики: промышленное производство в США выросло на 0,5% м/м (ожидался, согласно консенсусу Reuters, рост на 0,4% м/м), а загрузка производственных мощностей в стране достигла 78% (максимум с весны 2015 г.). Лучше, чем ожидалось, оказались цифры по рынку жилья в Америке (число домов, начавших строиться, выросло на 1,9% за месяц, оставаясь у максимумов с 2007 г.).

Мы оцениваем конъюнктуру мировых рынков как благоприятствующую росту российского рынка акций. Товарные рынки вчера на фоне невнятной статистики по КНР и крепости доллара несколько ослабли, но сегодня, на фоне благоприятной общерыночной конъюнктуры, смотрятся неплохо: никель и алюминий обновляют максимумы, нефть Brent пытается закрепиться выше 72 долл./барр. На азиатских рынках акций также доминируют позитивные настроения, фьючерс на S&P500 умеренно повышается, указывая на весьма вероятное сохранение инерции к росту американского фондового рынка. Из значимых глобальных событий сегодня отметим лишь официальные данные на запасам энергоносителей в США за неделю, ожидаемые сильными (согласно консенсусу Reuters, запасы сырой нефти в Америке снизятся на 1,4 млн барр, слабо сократятся и запасы нефтепродуктов), а также отчетность Morgan Stanley, Alcoa и American Express, также способная (по последним – в части прогнозов) поддержать оптимизм. Мы видим потенциал дальнейшего восстановления российского рынка акций. Индекс МосБиржи вчера вернулся выше значимых технических поддержек и, на фоне как внешних факторов, так и поступившего корпоративного позитива (Сбербанк, ВТБ), способен продолжить движение в район 200-дневной средней (2225 пунктов).



Евгений Локтюхов, ПАО Промсвязьбанк