Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 апреля: 2 640,0601 руб/1 г золота и 32,6800/1 г серебра
18 апреля 2018
ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 640,0601 руб.
- 1 грамм серебра - 32,6800 руб.
- 1 грамм платины - 1 824,3300 руб.
- 1 грамм палладия - 1 948,1801 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
51,8699 р. (1,93%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5600 р. (1,68%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,8300 р. (2,03%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,1200 р. (1,52%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.