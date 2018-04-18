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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 апреля: 2 640,0601 руб/1 г золота и 32,6800/1 г серебра

18 апреля 2018
ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 640,0601 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 824,3300 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 948,1801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,8699 р. (1,93%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5600 р. (1,68%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8300 р. (2,03%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,1200 р. (1,52%).

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