Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 апреля: 2 640,0601 руб/1 г золота и 32,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 640,0601 руб.

1 грамм серебра - 32,6800 руб.

1 грамм платины - 1 824,3300 руб.

1 грамм палладия - 1 948,1801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,8699 р. (1,93%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5600 р. (1,68%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8300 р. (2,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,1200 р. (1,52%) .

dims

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/ СИА /

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