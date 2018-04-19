Позитив по всем фронтам

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику. Поводом стала, как динамика внешних индикаторов, так и новостной фон. В частности, можно отметить сообщения о том, что США не собираются в ближайшее время вводить новые санкции по отношению к России и ее компаниям, а также информация, что не планируется отключение российских банков от SWIFT. Плюс к этому, в рамках сегодняшней сессии уверенный рост продемонстрировал рынок энергоносителей, где нефть марки Brent установила новые максимумы с декабря 2014 года, в моменте превышая 73,3 доллара за баррель. Поводом к росту здесь послужили данные Минэнерго США, показавшие снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов на 1,1 млн, 3 млн и 3,1 млн баррелей соответственно. Дополнительным фактором стал слабый рост добычи в Штатах – подъем составил 15 тыс. баррелей в сутки. Также стоит отметить позитивную динамику западных фондовых площадок. В Европе к окончанию торгов основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых полутора часов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,3%, чему поспособствовали хорошие отчеты американских компаний. На таком фоне индекс МосБиржи к закрытию вырос на 2,3%, поднявшись до 2241 пункта, индекс РТС прибавил 2,9%, до 1155 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметала, Распадской и Мегафона, поднявшиеся более чем на 5%. Хуже рынка закрылись расписки EN+ и акции Уралкалия, потерявшие 3% и 2,2%. Отметим, что индексу МосБиржи удалось пробить сопротивление, расположенное на уровне 2200 пунктов, и закрепиться над ним. Это говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики и возвращения рынка в район 2300 пунктов – отметки, где рынок находился перед обострением ситуации и введения новых санкций.



На валютной секции Московской биржи российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, чему поспособствовали восходящая динамика на рынке энергоносителей и приближение налогового периода. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,7%, отступив до 61,1 рубля, евро снизился на 0,6%, до 75,7 рубля. В рамках сегодняшней сессии доллар подтвердит пробой поддержки, расположенной на уровне 62 рубля и сделал еще один шаг к следующей поддержке, которой выступает отметка 61 рубль. Ее пробой откроет «медведям» дорогу в район 57 – 59 рублей, уровней, которые на наш взгляд, учитывая ситуацию на рынке энергоносителей, выглядят более адекватными. При этом, в случае снижения напряженности в отношениях России и ее западных партнеров, не исключен уход американской валюты под нижнюю границу этого диапазона.



В рамках вечерней сессии на рынке энергоносителей могут продолжатся попытки роста и закрепления нефти марки Brent выше 73 долларов, что, вкупе со снижением рисков вложений в российские активы, будет способствовать покупкам на нашем рынке и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также, на наш взгляд, завтра на открытии российский фондовый рынок продолжит восходящую динамику.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»