В лидерах роста — акции Распадской, Polymetal и Мосбиржи

Торги на отечественном рынке проходят в позитивном ключе. Индекс Московской биржи вырос до максимального значения за неделю. Основные бумаги прибавляют до 2,5%, в лидерах роста — акции Распадской, Polymetal и Мосбиржи. Пара USD/RUB опустилась ниже 61,50. Поводом для оптимизма послужила новость об отмене планов США ввести новые санкции. Также растут цены на нефть и промышленные металлы. Баррель Brent торгуется выше $72, а цена на алюминий взлетела до $2450 за тонну. Поводом для позитивной динамики последнего послужил прогноз одного из ведущих инвестдомов, согласно которому цена может подняться до $3000 на фоне санкций в отношении RusAl. Доля RusAl на мировом рынке около 8%, и если компания остановит экспорт (а это уже частично происходит), то, безусловно, цена будет расти и дальше. Этим обстоятельством воспользуются прежде всего китайские поставщики. Я полагаю, что ситуация с поставками RusAl за рубеж прояснится не ранее лета, поэтому пока цены на промышленные металлы будут расти.

Из локальных новостей сегодня отыгрывается отчетность Polymetal. Компания увеличила производство золота на 8%, сократила производство серебра на 3%. При этом ее выручка повысилась на 19%, до $354 млн, на фоне динамики производства и роста цены на золото. Чистый долг поднялся на 11%, до $1578 млн, что связано с сезонным фактором. Компания рассчитывает по итогам года достичь ранее объявленных целевых параметров производства и удержать себестоимость в пределах $925 за унцию. Таким образом, Polymetal может по итогам года получить около $650 операционной прибыли. Чистая прибыль, по моей оценке, будет в диапазоне $400–440 млн.

До конца дня ожидаю сохранения умеренного роста по большинству бумаг, ориентируюсь на диапазон 2210–2220 п. по индексу Мосбиржи. Пара USD/RUB, вероятнее всего, закроется в пределах 61,50–62.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»