Комментарии

РСХБ выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-06R 17.04.2018 была закрыта книга заявок по выпуску биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-06R объемом 15 млрд рублей. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 5 лет. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,25% годовых.



Несмотря на высокую волатильность на локальных финансовых рынках, вызванную вводом антироссийских санкций со стороны США и повышенными геополитическими рисками, спрос на облигации ОАО «РЖД» позволил закрыть книгу заявок в полном объеме. Это еще раз подтверждает доверие к кредитному качеству ОАО «РЖД» со стороны инвесторов и высокий уровень профессионализма команды по организации выпусков облигаций АО «Россельхозбанк».



Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-06R выступили АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», АО ВТБ Капитал и АО Банк ГПБ. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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/ СИА /

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