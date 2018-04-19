Комментарии

Связь-Банк осуществил выплату 12 купонного дохода по облигациям серии 04 18 апреля 2018 года Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) полностью и в срок осуществил выплату двенадцатого купонного дохода по облигациям серии 04 (Государственный регистрационный номер выпуска 40401470В от 05.08.2011). Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 9% годовых, что составляет 44 рублей 88 копеек на каждую облигацию. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила 14 778 086,40 рублей по 329 280 штукам облигаций, находящимся в обращении. Размещение четвертого выпуска облигаций Связь-Банка объемом 5 млрд рублей сроком обращения 10 лет состоялось 25 апреля 2012 года

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