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Курсы валют ЦБ РФ на 19 апреля: 60,8583 руб/доллар США и 75,4034 руб/евро

19 апреля 2018
ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,8583 руб.
  • 1 евро - 75,4034 руб.
  • 10 китайских юаней - 96,9282 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6956 р. (1,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6834 р. (0,90%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0018 р. (1,02%).

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