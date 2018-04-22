Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 апреля: 2 642,1799 руб/1 г золота и 33,7300/1 г серебра
22 апреля 2018
ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 642,1799 руб.
- 1 грамм серебра - 33,7300 руб.
- 1 грамм платины - 1 835,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 005,0699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,8299 р. (0,18%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,27%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,2901 р. (1,25%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
59,1800 р. (2,87%).
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