Мировые рынки и Россия под давлением коррекции нефти, опять Трамп

На мировых фондовых рынках в пятницу 20 апреля преобладали смешанные настроения. Рынки США, снижались вслед за нефтянкой, переваривая заявления Трампа о слишком высокой цене нефти из-за действий ОПЕК.

Американские фондовые индексы в начале торгового дня в США теряли на этом фоне 0,8% с начала торгов.

Западноевропейские рынки вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,4% по индексам. Поддержка региональному рынку пришла от заявлений главы Банка Англии Марка Карни о том, что нет гарантий повышения регулятором базовой ставки в следующем месяце. При этом рынки ранее начали отыгрывать перспективу повышения ставки Банком Англии в мае на 0,25 процентного пункта до 0,75% годовых на фоне улучшения макроэкономических показателей страны, в том числе роста зарплаты.

Российский рынок в пятницу вечером снижался, отыгрывая ослабление рубля против доллара и на фоне коррекции рынка нефти вниз - в район 73 долларов за баррель сорта Brent после возмущений Трампа по поводу высоких цен на черное золото.

В лидерах роста оказались акции "Мечела", подскочив на 5%, бумаги ТМК (2,4%), "Россетей"(2,3%). Снизились акции НМТП (-2,2%), "Магнита" (-2%.). Розничная сеть понизила финансовые показатели в первом квартале по МСФО.

В итоге, рублевый индикатор Мосбиржи с начала дня к 18.27 рос на 0,1% до 2231 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,9% до 1143 пунктов. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 50 копеек.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2180-2280 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль к вечеру терял против основных резервных валют на фоне наращивания Минфином объемов покупки валюты в резерв.

В итоге, курс доллара к 18.30 мск рос на 0,8% до 61,38 рубля, евро - на 0,2% до 76,35 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,9-61,9 рубля, евро – в коридоре 75,8-77 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club