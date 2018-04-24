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Курсы валют ЦБ РФ на 24 апреля: 61,6644 руб/доллар США и 75,2121 руб/евро

24 апреля 2018
ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,6644 руб.
  • 1 евро - 75,2121 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,7311 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1011 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5803 р. (0,77%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2472 р. (0,25%).

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