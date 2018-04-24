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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 апреля: 2 637,1499 руб/1 г золота и 33,6300/1 г серебра

24 апреля 2018
ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 637,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,6300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 830,9100 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 039,4200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0299 р. (0,19%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,30%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6100 р. (0,25%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3501 р. (1,71%).

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