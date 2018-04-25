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АО «Россельхозбанк» успешно завершил сбор заявок инвесторов на приобретение бессрочных субординированных облигаций объемом 10 млрд рублей

25 апреля 2018

18.04.2018 была закрыта книга заявок по выпуску бессрочных субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серии 01Т1 объемом 10 млрд руб. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа по усмотрению Эмитента (опцион call) через 10 лет с даты размещения. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,0% годовых.

«Вопреки неблагоприятной конъюнктуре локальных финансовых рынков из-за недавних антироссийских санкций со стороны США и повышенным геополитическим рискам, Россельхозбанку удалось собрать спрос на бессрочные субординированные облигации свыше 10 млрд руб., что еще раз подтверждает высокое доверие инвесторов к кредитному качеству и надежности Банка. Уникальность данной сделки заключается в рекордном спросе со стороны инвесторов – физических лиц в объеме около 10 млрд руб., в том числе 9 млрд руб. со стороны клиентов Россельхозбанка. Итоги закрытия книги продемонстрировали возможность привлечения Банком капитала на рынке облигаций независимо от внешних факторов», – отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин.   

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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