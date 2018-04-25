АО «Россельхозбанк» успешно завершил сбор заявок инвесторов на приобретение бессрочных субординированных облигаций объемом 10 млрд рублей

18.04.2018 была закрыта книга заявок по выпуску бессрочных субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серии 01Т1 объемом 10 млрд руб. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа по усмотрению Эмитента (опцион call) через 10 лет с даты размещения. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,0% годовых.



«Вопреки неблагоприятной конъюнктуре локальных финансовых рынков из-за недавних антироссийских санкций со стороны США и повышенным геополитическим рискам, Россельхозбанку удалось собрать спрос на бессрочные субординированные облигации свыше 10 млрд руб., что еще раз подтверждает высокое доверие инвесторов к кредитному качеству и надежности Банка. Уникальность данной сделки заключается в рекордном спросе со стороны инвесторов – физических лиц в объеме около 10 млрд руб., в том числе 9 млрд руб. со стороны клиентов Россельхозбанка. Итоги закрытия книги продемонстрировали возможность привлечения Банком капитала на рынке облигаций независимо от внешних факторов», – отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин.