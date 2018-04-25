Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 2 631,5400 руб/1 г золота и 32,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 631,5400 руб.

1 грамм серебра - 32,9000 руб.

1 грамм платины - 1 821,9700 руб.

1 грамм палладия - 1 913,1700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6099 р. (0,21%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (2,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9400 р. (0,49%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 126,2500 р. (6,19%) .

dims

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/ СИА /

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