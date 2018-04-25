Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 2 631,5400 руб/1 г золота и 32,9000/1 г серебра
25 апреля 2018
ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 631,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 32,9000 руб.
- 1 грамм платины - 1 821,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 1 913,1700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,6099 р. (0,21%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7300 р. (2,17%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,9400 р. (0,49%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
126,2500 р. (6,19%).
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