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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 2 631,5400 руб/1 г золота и 32,9000/1 г серебра

25 апреля 2018
ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 631,5400 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,9000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 821,9700 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 913,1700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6099 р. (0,21%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (2,17%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9400 р. (0,49%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 126,2500 р. (6,19%).

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