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Курсы валют ЦБ РФ на 26 апреля: 62,6027 руб/доллар США и 76,1812 руб/евро

26 апреля 2018
ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,6027 руб.
  • 1 евро - 76,1812 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,8875 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8533 р. (1,38%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8531 р. (1,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1611 р. (1,19%).

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