Курсы валют ЦБ РФ на 26 апреля: 62,6027 руб/доллар США и 76,1812 руб/евро
26 апреля 2018
ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 62,6027 руб.
- 1 евро - 76,1812 руб.
- 10 китайских юаней - 98,8875 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,8533 р. (1,38%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,8531 р. (1,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 1,1611 р. (1,19%).
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