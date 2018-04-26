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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 апреля: 2 631,8999 руб/1 г золота и 32,8900/1 г серебра

26 апреля 2018
ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 631,8999 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 832,4200 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 929,7000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,01%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,4500 р. (0,57%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,5300 р. (0,86%).

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