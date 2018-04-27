Комментарии

На горизонте ближайших дней считаем базовым сценарием консолидацию в диапазоне 61-63 руб/долл

27 апреля 2018

На внутреннем валютном рынке российский рубль вчера продолжил оставаться под давлением, потеряв около 0,5% против доллара. В целом же вся группа валют emerging markets демонстрировала умеренно-позитивную динамику, отыгрывая некоторое охлаждение тенденции к росту доходностей UST. Динамика нефтяных котировок также была скорее умеренно-позитивной для российской валюты, соответственно, вчерашнее ослабление рубля идет вразрез с внешним фоном.

О каком-либо росте геополитических рисков (требования американских сенаторов информации по счетам лиц, отмеченных в «Кремлевском докладе» у американских банков, слухи о неготовности О.Дерипаске отказа от контроля в Русале) также вряд ли стоит говорить, поскольку фондовый рынок РФ как в рублевом, так и в валютном выражении продемонстрировал вчера заметное восстановление, а уровень CDS Russia держался на стабильном уровне.

Таким образом, вчерашнее ослабление рубля пока видится скорее как локальная история, возможно, связанная с ростом спроса какого-либо отдельного участника рынка на валютную ликвидность, либо сокращением позиций отдельно взятого фонда в российских облигациях (российские ОФЗ вчера также смотрелись хуже локальных бумаг других EM). Из событий сегодняшнего дня выделим заседание Банка России, от которого мы не ожидаем изменения ставки. Влияние итогов заседания ЦБ РФ при таком сценарии на курс рубля, на наш взгляд, будет нейтральным. Также напомним, что завтра уплатой налога на прибыль завершается апрельский налоговый период.

На горизонте ближайших дней считаем базовым сценарием консолидацию в диапазоне 61-63 руб/долл. Рассчитываем на постепенное дальнейшее сокращение риск-премий российских активов, и в качестве ключевого риска для рубля на текущий момент считаем тренд на рост доходностей UST.

Поддубский Михаил, Промсвязьбанк


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