Ситуация на мировых рынках близка к нейтральной

Глобальный аппетит к риску остается придавленным из-за высоких долларовых ставок, однако корпоративные и политические новости способствуют поддержанию умеренного оптимизма на рынках. Вчера доходность десятилетних treasuries опустилась чуть ниже 3%, позволив рынкам, в условиях постепенной нормализации ситуации на долларовом сегменте денежного рынка и отсутствия явных сюрпризов от ЕЦБ, обратить внимание на улучшившийся новостной фон. Сильная отчетность ряда представителей Hi-Tech (Facebook, AMD, Qualcomm), укрепившая надежды на хорошие цифры от Amazon.com, Microsoft и Intel (вышли после окончания торгов в США и не разочаровали), отсутствие явного негатива от данных по заказам на товары длительного пользования в США (общий показатель (+2,6% м/м) опередил ожидания, без учета транспорта (0% м/м)– оказался похуже) и устойчивость рынка нефти позволили индексу S&P500 вырасти второй день подряд. С геополитического фронта также поступает позитив: сегодня встретились главы КНДР и Южной Кореи, впервые за 10 лет, что, в условиях подготовки встречи Президента США Д. Трампа и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, настраивает на движение в сторону деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, вчера вечером премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил о готовности Китая разрешить торговый конфликт с США и открытости для соответствующих переговоров.

В целом, ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как близкую к нейтральной. Несмотря на небольшое снижение фьючерсов на американские индексы и нефть, на рынках в Азии преобладает повышательная динамика, позитивно готовы начать торги европейские биржи. Сегодня в центре внимания рынков важная статистика по США (выйдет первая оценка ВВП за 1й квартал) и финотчетность ряда американских корпораций, среди которых мы выделяем Colgate-Palmolive, Xerox, ExxonMobil, Chevron. Мы рассчитываем, что мировые рынки сегодня будут преимущественно расти, хотя и умеренными темпами. А вот товарные рынки активного роста вряд ли покажут, из-за близости важных событий следующей недели (заседание ФРС, объявление Минфина США о планах по размещению госбондов, традиционная статистика начала месяца), высоких ставок и скорой экспирации фьючерсов на Brent.

Индекс Мосбиржи сохраняет готовность к развитию роста и сокращению недооценки к нефти, однако, ввиду предстоящих «длинных» выходных и внешних новостных рисков, сегодня-завтра мы ждем перехода к проторговке индексом МосБиржи 2280-2300 пунктов; выход выше 2300 пунктов вероятен в начале мая.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк