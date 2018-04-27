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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 апреля: 2 660,6201 руб/1 г золота и 33,3600/1 г серебра

27 апреля 2018
ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 660,6201 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,3600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 829,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 950,3300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,7201 р. (1,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (1,43%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8600 р. (0,16%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,6300 р. (1,07%).

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