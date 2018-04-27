Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 апреля: 2 660,6201 руб/1 г золота и 33,3600/1 г серебра
27 апреля 2018
ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 660,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3600 руб.
- 1 грамм платины - 1 829,5601 руб.
- 1 грамм палладия - 1 950,3300 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,7201 р. (1,09%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4700 р. (1,43%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,8600 р. (0,16%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,6300 р. (1,07%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.