Банк России поддержал рубль

Российский рубль в пятницу днем укрепляется в парах с иностранными валютами. «Россиянина» поддержало решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,25% годовых. Впервые с лета 2017 года ставку не стали пересматривать на понижение из-за роста инфляционных рисков. Доллар США к настоящему времени стоит 62,42 руб. (-0,4%). Евро торгуется по 75,47 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 28 апреля, составляют 62,72 руб. за американскую валюту (повышен на 12 копеек) и 7576 руб. за евро (понижен на 40 копеек).



Итак, апрельское заседание регулятора состоялось. Интриги не случилось, да она в этот раз и не подразумевалась: после апрельских всплесков валютной волатильности было бы слишком рискованно понижать ставку, не представляя себе в полной мере последствий. В сопроводительном заявлении регулятора говорится, что индекс потребительских цен может более активно двигаться к 4%, но слишком резкого разгона цен можно не опасаться. При этом ЦБ заметил, что потенциал для снижения ставки на протяжении года сокращается в связи с ростом ставок на Западе и расширяющимися страновыми рисками.



Сырьевой рынок слегка корректируется, хотя еще утро «быки» были серьезно настроены покупать. Баррель североморского сорта нефти Brent стоит $73,73 (-0,2%), за «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $68,00 (-0,3%). Вся опубликованная на этой неделе информация, значимая для сектора черного золота, уже учтена в котировках, но спекулятивно значимыми остаются новости по Ирану и его ядерной программе.



Доллар США сейчас стабилен в пределах 62-63 руб., где ему в условиях внешней и внутренней конъюнктуры и место. Евро закроет торги пятницы в диапазоне 75-76 руб.



Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

