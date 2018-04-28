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Курсы валют ЦБ РФ на 28 апреля: 61,9997 руб/доллар США и 75,2056 руб/евро

28 апреля 2018
ЦБ РФ с 29 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,9997 руб.
  • 1 евро - 75,2056 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,8948 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7263 р. (1,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5549 р. (0,73%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9657 р. (0,98%).

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