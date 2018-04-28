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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 апреля: 2 657,3899 руб/1 г золота и 33,3400/1 г серебра

28 апреля 2018
ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 657,3899 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 831,1500 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 980,3900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2301 р. (0,12%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5899 р. (0,09%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,0600 р. (1,54%).

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