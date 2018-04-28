Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 апреля: 2 657,3899 руб/1 г золота и 33,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 657,3899 руб.

1 грамм серебра - 33,3400 руб.

1 грамм платины - 1 831,1500 руб.

1 грамм палладия - 1 980,3900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2301 р. (0,12%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5899 р. (0,09%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,0600 р. (1,54%) .

dims

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