Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 2 620,1799 руб/1 г золота и 34,7100/1 г серебра
18 июня 2018
ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 620,1799 руб.
- 1 грамм серебра - 34,7100 руб.
- 1 грамм платины - 1 819,8800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 029,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,7300 р. (0,30%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4400 р. (1,28%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,6000 р. (0,47%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,9599 р. (0,19%).
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