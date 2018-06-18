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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 2 620,1799 руб/1 г золота и 34,7100/1 г серебра

18 июня 2018
ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 620,1799 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,7100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 819,8800 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 029,4800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7300 р. (0,30%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,28%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,6000 р. (0,47%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9599 р. (0,19%).

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