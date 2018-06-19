Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 19 июня: 64,0683 руб/доллар США и 74,1847 руб/евро

19 июня 2018
ЦБ РФ с 20 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,0683 руб.
  • 1 евро - 74,1847 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,9655 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5845 р. (0,92%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7022 р. (0,96%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3790 р. (0,38%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги