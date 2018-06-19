Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 2 615,1001 руб/1 г золота и 33,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 615,1001 руб.

1 грамм серебра - 33,8900 руб.

1 грамм платины - 1 808,3700 руб.

1 грамм палладия - 2 022,6801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0799 р. (0,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (2,36%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,5100 р. (0,63%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8000 р. (0,34%) .

dims

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/ СИА /

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