Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 2 615,1001 руб/1 г золота и 33,8900/1 г серебра
19 июня 2018
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 615,1001 руб.
- 1 грамм серебра - 33,8900 руб.
- 1 грамм платины - 1 808,3700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 022,6801 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,0799 р. (0,19%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8200 р. (2,36%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,5100 р. (0,63%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,8000 р. (0,34%).
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