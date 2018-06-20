На ближайшую неделю для пары доллар/рубль актуален диапазон в 62,50-64,30 руб/долл

Индекс доллара (DXY) последние три торговые сессии консолидируется вблизи отметки в 95 б.п. Основные события недели приходятся на ее вторую половину: сегодня на форуме ЕЦБ состоится сессия, в которой будут участвовать председатели ЕЦБ, ФРС, Банка Японии и Резервного банка Австралии, в пятницу будут опубликованы страновые PMI. События второй половины недели могут привести к некоторому росту волатильности на валютном рынке.

Основная группа валют развивающихся стран продемонстрировала по итогам вчерашних торгов умеренное ослабление против доллара. Российский рубль, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли против американской валюты на 0,7-0,8%. Если в предыдущие две торговые сессии российский рубль слабел сильнее большинства конкурентов, то вчерашние торги отмечены относительно равномерным ослаблением валют EM.

Основной причиной более слабой динамики рубля в пятницу-понедельник мы считаем итоги заседания Банка России, после которого уверенность инвесторов в продолжении тренда на снижение ключевой ставки в этом году значительно пошатнулась. В результате мы увидели сильные распродажи на рынке ОФЗ, а выход спекулятивного капитала из долгового рынка РФ находил отражение и в динамике рубля. В первой половине вчерашнего дня облигации РФ находились под давлением, однако под конец торгов большая часть снижения на дальнем участке была нивелирована. Таким образом, мы считаем, что итоги последнего заседания Банка России уже заложены в текущие цены.

Безусловно, большой интерес в конце недели будет представлять заседание ОПЕК (22 июня), итоги которого могут привести к росту волатильности в нефтяных котировках, и, как следствие, рубле. При этом по-прежнему отмечаем, что, на наш взгляд, общее отношение инвесторов к emerging markets сейчас имеет более принципиальное значение для рубля, а локальное улучшение настроений на глобальных рынках, может способствовать возвращению части утраченных ранее российской валютой позиций.

На ближайшую неделю для пары доллар/рубль считаем актуальным диапазон в 62,50-64,30 руб/долл. На фоне улучшения риск-аппетита на рынках сегодня ожидаем возврата пары доллар/рубль ближе к отметке в 63,30 руб/долл.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"