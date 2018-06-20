Индекс МосБиржи покажет уверенную позитивную динамику и вернется к отметке 2250 пунктов

Коррекционные настроения на мировых рынках в середине недели ослабли ввиду надежд на ограниченный эффект торгового конфликта США с КНР и перепроданности. Рынки несколько успокоились после поручения Президента США Д. Трампа разработать очередную порцию импортных пошлин, меньших по размеру (10% вместо вводимой с 6 июля ставки в 25%), но охватывающих больший спектр импортируемых из КНР товаров (200 млрд долл. годового оборота), - эти угрозы, во-первых, носят условный характер (Д. Трамп заявил, что они будут введены, если КНР ответит пропорционально на уже вводимые санкции), во-вторых, их устрашающий объем дает основания предполагать, что это, в основном, - попытка усилить свои переговорные позиции, что затуманивает перспективы реализации этих мер.

Кроме того, способствует стабилизации настроений на рынках и успокаивающая риторика финансовых властей и СМИ Китая, указавших, что экономика и рынки страны имеет достаточно внутренних ресурсов для противостояния внешним (геополитическим) шокам. На этом фоне сегодня утром отскакивает китайский Shanghai Composite, позитивную динамику показывают как азиатские рынки, так и фьючерс на S&P500. Учитывая локальную перепроданность ряда рынков и некоторый откат долларовых ставок, сегодня мировые рынки акций, по нашему мнению, покажут возвратную динамику, с развитием роста в течение дня. Отметим, что и цены на нефть смотрятся неплохо: Brent находится выше 75 долл./барр. на фоне данных Американского Института нефти о сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе и ожиданий, что по итогам саммита, который пройдет в конце этой недели, ОПЕК+ будет плавно повышать добычу, что существенно не отразится на балансе спроса-и предложения (в настоящее время, напомним, на мировом рынке остается дефицит предложения нефти).

В целом конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем по состоянию на утро среды как позитивную для локально перепроданного российского рынка акций. Мы рассчитываем, что индекс МосБиржи, сумевший удержать накануне значимую зону 2200-2210 пунктов, сможет показать сегодня уверенную позитивную динамику и вернется к отметке 2250 пунктов. Ждем, наряду с активизацией покупок в «нефтянке», опережающего восстановления позиций акций банков, а также сохранения спроса на акции потребсектора.

Евгений Локтюхов, ПАО "Промсвязьбанк"