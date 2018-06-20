Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июня: 2 634,5400 руб/1 г золота и 33,6900/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 634,5400 руб.

1 грамм серебра - 33,6900 руб.

1 грамм платины - 1 812,6600 руб.

1 грамм палладия - 2 024,8199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4399 р. (0,74%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,59%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,2900 р. (0,24%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1399 р. (0,11%) .

dims

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/ СИА /

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