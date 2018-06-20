Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июня: 2 634,5400 руб/1 г золота и 33,6900/1 г серебра
20 июня 2018
ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 634,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 33,6900 руб.
- 1 грамм платины - 1 812,6600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 024,8199 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,4399 р. (0,74%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,59%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,2900 р. (0,24%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,1399 р. (0,11%).
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