Комментарии

Россия намерена ввести пошлины на ряд товаров из США Вчера министр экономического развития Максим Орешкин объявил о том, что Россия в ближайшее время введет импортные пошлины на ряд американских товаров, имеющих аналоги на российском рынке. По словам министра, список товаров пока не утвержден, но уже в ближайшие дни может быть оглашен. Это решение указывает на сохранение геополитической напряженности и связанные с ней риски увеличения замкнутости России на себе. Наталия Орлова, Валерия Волгарева, Альфа-Банк

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