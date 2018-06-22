Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 2 591,6101 руб/1 г золота и 33,3200/1 г серебра
22 июня 2018
ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 591,6101 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3200 руб.
- 1 грамм платины - 1 771,9000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 972,8800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,6300 р. (0,48%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,8100 р. (0,50%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,2400 р. (0,87%).
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