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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 2 591,6101 руб/1 г золота и 33,3200/1 г серебра

22 июня 2018
ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 591,6101 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 771,9000 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 972,8800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6300 р. (0,48%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8100 р. (0,50%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2400 р. (0,87%).

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