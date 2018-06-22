Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 2 591,6101 руб/1 г золота и 33,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 591,6101 руб.

1 грамм серебра - 33,3200 руб.

1 грамм платины - 1 771,9000 руб.

1 грамм палладия - 1 972,8800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6300 р. (0,48%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8100 р. (0,50%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2400 р. (0,87%) .

dims

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/ СИА /

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