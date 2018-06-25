Промсвязьбанк объявил итоги предложения о выкупе еврооблигаций

ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Промсвязьбанк) объявил итоги предложения о выкупе эмитентом PSB Finance S.A. по запросу Промсвязьбанка старшего выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2019 года на сумму 250 млн долларов США.

15 июня 2018 года эмитент PSB Finance S.A. по поручению Промсвязьбанка анонсировал тендер по выкупу на вторичном рынке еврооблигаций, выпущенных для целей финансирования займа, предоставленному Промсвязьбанку, в любой сумме без ограничений. Инвесторы могли продать еврооблигации по фиксированной цене 970 долларов США за 1 штуку номиналом 1000 долларов США.

21 июня в 18:00 по Московскому времени истек срок подачи заявок на участие в тендере, общая сумма поданных инвесторами заявок по номиналу составила более 109 млн долларов США, что соответствует 58,3% облигаций, находившихся в обращении. Предложение банка о выкупе еврооблигаций заинтересовало российских и иностранных инвесторов.

Все принятые к выкупу облигации банк планирует досрочно погасить. Объем облигаций в обращении после выкупа составит 78 527 000 долларов США.