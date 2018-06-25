Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 2 581,5500 руб/1 г золота и 33,4000/1 г серебра
25 июня 2018
ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 581,5500 руб.
- 1 грамм серебра - 33,4000 руб.
- 1 грамм платины - 1 758,7200 руб.
- 1 грамм палладия - 1 947,8000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,0601 р. (0,39%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,24%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,1800 р. (0,74%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,0800 р. (1,27%).
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