Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 2 581,5500 руб/1 г золота и 33,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 581,5500 руб.

1 грамм серебра - 33,4000 руб.

1 грамм платины - 1 758,7200 руб.

1 грамм палладия - 1 947,8000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,0601 р. (0,39%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1800 р. (0,74%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,0800 р. (1,27%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



