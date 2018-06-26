Торговое противостояние США-КНР вновь в центре внимания инвесторов

Вчера на глобальных рынках настроения сильно ухудшились на фоне комментариев WSJ о планах Трампа ограничить китайские инвестиции в технологические компании США (согласно источникам WSJ, США собираются запретить компаниям, в которых доля собственников из Китая составляет более 25%, покупать компании, которые занимаются «промышленно важными технологиями»), а также заблокировать экспорт технологий в Китай. Вся группа рисковых активов на этом фоне оказалась под давлением: американские фондовые индексы снизились на 1,3-2,1%, MSCI World потерял 1,3%, MSCI EM снизился на 1,6%.

При этом отметим, что последние комментарии официальных лиц США пытаются несколько сгладить напряженность. Так, глава Минфина США С.Мнучин вчера обозначил, что комментарии WSJ представляют собой «fake news», и стейтмент Белого Дома, который должен быть опубликован до конца текущей недели, будет касаться всех стран, «пытающихся украсть у США технологии», а не каких-либо отдельных. В идентичном же ключе высказался и экономический советник Трампа П.Наварро, заявив, что «США не имеют планов вводить ограничения на инвестиции для какой-либо конкретной страны». Данные комментарии могут давать надежду участникам рынка, что итоговый стейтмент Трампа будет скорее напоминать декларативную позицию, нежели содержать четкий перечень мер, направленных на ограничение инвестиций в технологическую отрасль. На этом фоне ситуация на рынках несколько стабилизировалась – сегодня в Азии фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в символическом плюсе, фьючерс на индексы S&P 500 на 0,8% выше вчерашних минимумов.

Вероятно, до конца недели (до публикации стейтмента Белого Дома») настроения на рынках могут быть сдержанными. Поводов для большого оптимизма при таком сценарии для большинства развивающихся рынков в ближайшие дни пока не просматривается. В то же время разгар сезона дивидендных выплат, возможные надежды инвесторов на продуктивную встречу Президентов РФ и США в Вене в июле и отсутствие выраженного негатива на нефтяном рынке по факту заседания «ОПЕК+» могут сдерживать негатив в отношении российского фондового рынка. Для индекса Мосбиржи по-прежнему считаем актуальной поддержку в районе 2220-2235 б.п., и на ближайшие дни ориентируемся на диапазон в 2220-2250 б.п.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"