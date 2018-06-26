Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 2 569,9199 руб/1 г золота и 33,1400/1 г серебра
26 июня 2018
ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 569,9199 руб.
- 1 грамм серебра - 33,1400 руб.
- 1 грамм платины - 1 774,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 1 936,8500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,6300 р. (0,45%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2600 р. (0,78%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,2200 р. (0,92%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,9500 р. (0,56%).
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