Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 27 июня: 62,7908 руб/доллар США и 73,4087 руб/евро

27 июня 2018
ЦБ РФ с 27 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,7908 руб.
  • 1 евро - 73,4087 руб.
  • 10 китайских юаней - 95,7761 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1589 р. (0,25%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0975 р. (0,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6897 р. (0,71%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги