Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июня: 2 537,8999 руб/1 г золота и 32,7500/1 г серебра
27 июня 2018
ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 537,8999 руб.
- 1 грамм серебра - 32,7500 руб.
- 1 грамм платины - 1 740,1801 руб.
- 1 грамм палладия - 1 895,6200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,0199 р. (1,25%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3900 р. (1,18%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,7599 р. (1,96%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
41,2300 р. (2,13%).
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