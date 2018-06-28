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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 июня: 2 551,1299 руб/1 г золота и 32,9000/1 г серебра

28 июня 2018
ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 551,1299 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,9000 руб.
  • 1 грамм платины - 1 747,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 926,3400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2301 р. (0,52%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,46%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,5299 р. (0,43%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7200 р. (1,62%).

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