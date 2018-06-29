Сбербанк сообщает о закрытии книги по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-12R объемом 50 млрд руб.

Сегодня была успешно закрыта книга по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-12R объемом 50 млрд. руб.

Ставка купона по облигациям установлена в размере 7,60 % годовых. Срок обращения облигаций составит 3 года 7 месяцев с даты размещения. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступил Sberbank CIB совместно с Россельхозбанком и БК Регион. Общий спрос в книге заявок превысил объем размещения более чем на 50 %.

«Размещение облигаций Сбербанка стало очередным шагом по выстраиванию бэнчмарка на российском долговом рынке. Текущий выпуск вызвал широкий спрос среди инвесторов и клиентов», — прокомментировал Александр Морозов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.