Сбербанк сообщает о закрытии книги по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-12R объемом 50 млрд руб.
29 июня 2018
Сегодня была успешно закрыта книга по выпуску биржевых облигаций Сбербанка серии 001P-12R объемом 50 млрд. руб.
Ставка купона по облигациям установлена в размере 7,60 % годовых. Срок обращения облигаций составит 3 года 7 месяцев с даты размещения. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступил Sberbank CIB совместно с Россельхозбанком и БК Регион. Общий спрос в книге заявок превысил объем размещения более чем на 50 %.
«Размещение облигаций Сбербанка стало очередным шагом по выстраиванию бэнчмарка на российском долговом рынке. Текущий выпуск вызвал широкий спрос среди инвесторов и клиентов», — прокомментировал Александр Морозов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
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