Рубль ждет встречу президентов США и России 15 июля

Хотя настроения инвесторов остаются несколько подавленными из-за торговой войны США и Китая, ряду валют удалось укрепиться на неделе. Выборы в Турции сыграли в пользу лиры, а рост цен на нефть поддержал как мексиканский песо, так и рубль. Важным событием, как считают аналитики Альфа-Банка, для последнего является встреча В.Путина и Д.Трампа, которая по предварительной информации может состояться 15 июля в Хельсинки.

Рынки опасаются спада в мировой торговле из-за торговой войны США и Китая

Доллар на неделе продолжил укрепляться. Долларовый индекс DXY приблизился к важной отметке сопротивления 96,0, укрепившись на 8% сначала года. Пара евро/$ на минимуме достигала отметки 1,154, также оказавшись крайне близко к важному уровню поддержки 1,150 евро/$. Все это связано с тем, что у участников рынка растут опасения того, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем может привести к спаду в мировой торговле. При этом, согласно ожиданиям, в случае дальнейшего обострения конфликта, не исключено, что европейский рынок и, соответственно, евро окажутся под сильным давлением. Так, по оценкам Merrill Lynch, если США введут 25%-е пошлины на импорт автомобилей, то ВВП еврозоны может потерять примерно 0,3 п.п. Такие негативные ожидания отражаются в снижении деловой активности в еврозоне (индекс PMI снизился с 55,5 в мае до 55 в июне), что оказывает дополнительное давление на евро.

Фунт предпринял попытку укрепления

После заседания Банка Англии на прошлой неделе фунт предпринимал попытку роста с отметки 1,312 до 1,332 фунт/$. Связано это было с тем, что несмотря на то, что регулятор оставил процентную ставку без изменений, 3 из 9 голосов членов Комитета по монетарной политике оказались за повышение процентной ставки при ожиданиях 2 из 9 голосов. Однако паре фунт/$ не удалось закрепиться на достигнутых значениях, и она упала обратно к отметке 1,312 фунт/$. Текущим серьезным уровнем поддержки является 1,300 фунт/$.

Несмотря на решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти, ее цены растут

Цены на нефть марки Brent растут на неделе до отметки 78 $/барр. на фоне снижения запасов нефти в США на 9,8 млн барр. при прогнозе снижения на 3 млн барр. Важно отметить, что на нефтяные цены не повлияло решение стран ОПЕК+ увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки. Связано это с тем, что у инвесторов растут опасения возникновения дефицита сырья в ближайшем будущем из-за перебоев в поставках нефти из Венесуэлы и Ирана при относительно стабильно растущем спросе. На этом фоне некоторые иностранные банки не исключают даже роста нефти до 90 $/барр.

Прогнозы

Валютный рынок России ждет встречу В.Путина и Д.Трампа, по предварительной информации назначенную на 15 июля: Несмотря на то, что инвесторы сохраняют осторожность по отношению к рисковым активам, динамика валют стран развивающихся рынков оказалась крайне разнородной. Так, турецкой лире удалось укрепиться после президентских выборов и уверенной победы Р.Эрдогана на 2%, а мексиканский песо выиграл от роста нефтяных цен, который был благоприятен также и для рубля. В то же время продолжающиеся покупки валюты Минфином нейтрализуют эффект роста нефтяных цен для российской валюты; хотя спрос нерезидентов на ОФЗ начинает постепенно восстанавливаться (при предложении в 20 млрд руб. совокупный спрос на ОФЗ составил 63 млрд руб.), его масштабы пока недостаточны, чтобы привести к значительному укреплению курса. Важным событием для российского валютного рынка будет встреча президентов России и США, которая, по предварительным данным, может состояться в Хельсинки 15 июля. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон по рублю как 62,3-64,3 руб./$.