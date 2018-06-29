Комментарии

Расходы иностранных граждан в период Чемпионата мира могут добавить 0,1 пп к российскому ВВП в 2018 году

29 июня 2018

По данным Visa, иностранные граждане в России израсходовали примерно 2,5 млрд руб. в первые пять дней Чемпионата мира по футболу (с 14 по 18 июня). Так как эта цифра отражает только статистику по карте Visa , на которую может приходиться 30-50% платежей иностранных граждан в период Чемпионата мира, мы полагаем, что это событие может добавить примерно 100 млрд руб. в российское потребление, что предполагает потенциальный эффект на рост ВВП в этом году примерно в 0,1 п. п. Судя по всему, это соответствует мнению о том, что Чемпионат мира окажет весьма умеренный эффект на рост в этом году, а главное позитивное следствие для российской экономики связано с инфраструктурными расходами в период к подготовки к этому событию в предыдущие годы.

Наталия Орлова, Валерия Волгарева
Альфа-Банк


/ СИА /
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