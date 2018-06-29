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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июня: 2 544,5801 руб/1 г золота и 32,7800/1 г серебра

29 июня 2018
ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 544,5801 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 733,6899 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 935,1400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5499 р. (0,26%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,36%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0200 р. (0,80%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8000 р. (0,46%).

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