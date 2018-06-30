Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 2 523,1899 руб/1 г золота и 32,3400/1 г серебра
30 июня 2018
ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 523,1899 руб.
- 1 грамм серебра - 32,3400 руб.
- 1 грамм платины - 1 706,9500 руб.
- 1 грамм палладия - 1 912,7500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,3901 р. (0,84%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4400 р. (1,34%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,7399 р. (1,54%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,3900 р. (1,16%).
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