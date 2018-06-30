Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 2 523,1899 руб/1 г золота и 32,3400/1 г серебра

30 июня 2018
ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 523,1899 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 706,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 912,7500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,3901 р. (0,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,34%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7399 р. (1,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,3900 р. (1,16%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги